بايدن رسم علامة الصليب عندما بدأ نتنياهو التحدث معه وصحيفة تفسر تصرفات الرئيس (فيديو)

رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن علامة الصليب على نفسه بشكل غير متوقع خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام الرئيس الكاثوليكي البالغ من العمر 80 عاما بإشارة واضحة باليد، حيث لمس جبهته وبطنه ومنطقة صدره اليسرى واليمنى بيده اليمنى، عندما بدأ نتنياهو في التحدث.

وقال نتنياهو: "لقد كنا أصدقاء منذ أكثر من 40 عاما"، مما دفع بايدن إلى رسم إشارة الصليب، وحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن بايدن قد يكون قام بالإشارة لمباركة نفسه بسبب عمره.

إلا أن الرئيس الأمريكي لم يوضح تصرفاته ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

Meeting with Israeli PM Netanyahu, Pres. Biden makes the sign of the cross. pic.twitter.com/IT46JujDeK