الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم تنفيذ عملية دهس على حاجز قلنديا​​​​​​​

القدس المحتلة / سما /

أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، وذلك بزعم محاولة تنفيذه عمليّة دهس عند حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان: "قبل قليل، ورد بلاغ عن تعرض حارس أمن للدهس على معبر قلنديا". وأضافت أن "الحارس قد أُصيب بجراح طفيفة نتيجة الدهس".

وذكرت أن "قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به في الدهس على الفور".

وأوضحت أنه "يجري التحقيق في ملابسات الحدث"، لافتة إلى أنه "يتمّ التحقيق في هذه المرحلة في الاشتباه في تنفيذ عملية دهس".

وأضافت الشرطة أنه "تمّ استدعاء قوات كبيرة من الشرطة في منطقة القدس (المحتلة) إلى مكان الحدث".