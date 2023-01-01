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اعتقال مسنّ من غزة بزعم العثور على سكّينيْن بحوزته في المحطّة المركزيّة بتل أبيب

الخميس 21 سبتمبر 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مسنّ من غزة بزعم العثور على سكّينيْن بحوزته في المحطّة المركزيّة بتل أبيب



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مسنًّا من قطاع غزة، زعمت أنه عُثر بحوزته على سكّينتين خلال تواجده في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب.

وذكرت الشرطة في بيان أصدرته صباح اليوم، أنه "قبل وقت قصير، تم اعتقال مشتبه به من سكان غزة يبلغ من العمر 60 عاما، حيث تم العثور عند مدخل المحطة المركزية في تل أبيب على سكينين في حقيبته أثناء التفتيش".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على المشتبه به، واقتياده إلى مركز شرطة الشراط لاستجوابه".

ويوم أمس، أوقفت الشرطة أحد سكان غزة (35 عامًا) للاشتباه في محاولته الدخول إلى محطة القطار المركزية في تل أبيب، فيما كان يخفي سكّينا، بحسب المزاعم الإسرائيلية، ليتبين لاحقا، أنه لم يكن يخطط لتنفيذ عملية.

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