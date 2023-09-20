  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صورة: طيار وابنه يعيدان نفس الصورة فى عملهما

الخميس 21 سبتمبر 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: طيار وابنه يعيدان نفس الصورة فى عملهما



وكالات / سما /

اكتشف الطيار الشاب روبن فلاورز، صورة قديمة تجمعه بوالده الطيار بمحض الصدفة، عندما كان يتصفح ألبومات الصور القديمة فى بداية 2023، بمنزل جدته، حيث عثر على الصورة القديمة التى تعود لعام 1994 والتى التقطت على متن طائرة، وظهر فيها طفلٍ صغير يجلس بجوار والده الطيّار فى قمرة القيادة، وكان الشاب روبن، ينظر إلى والده بإعجاب بينما يبتسم والده للكاميرا.

ولطالما أحب روبن فلاورز رحلاته مع والده إلى المطار، ومرافقة والده إلى مركز تدريب الطيارين، وكان توقيت إعادة اكتشاف الصورة مثاليًا، إذ كان فلاورز، البالغ من العمر الآن 30 عامًا، على وشك اتباع خطى والده والبدء فى مسيرته كمساعد طيار لدى شركة الطيران الأمريكية، خطوط "ساوث ويست" الجوية.

وفى الوقت ذاته، كان والد فلاورز، والذى يُدعى روبن فلاورز أيضًا، على وشك التقاعد، ويستعد لرحلته الأخيرة كربّان طائرة، وكان الثنائى، متحمسان، للعمل معا لفترة وجيزة لدى خطوط ساوث ويست الجوية، وكانا يأملان أن تتاح لهما فرصة الطيران معًا.

وقال روبن فلاورز الابن: "لقد كان حلمى أن أصل إلى هذه المرحلة، والتحليق إلى جانب والدي، وربما كان هذا هو هدفى الأول فى مجال الطيران"، وبعد إعادة اكتشاف الصورة القديمة، قرّر الأب والابن أنّهما لم يرغبا فى الطيران معًا فحسب، بل أرادا إعادة إنشاء صورتهما من داخل قمرة القيادة فى التسعينيات أيضًا، وذلك بعد أكثر من عقدين من الزمن.

وهذه المرة ليس فقط كأب وابن، ولكن كزملاء وطيّارين، وفى مارس الماضى، قاد فلاورز الأب رحلته الأخيرة لدى خطوط "ساوث ويست "الجوية، حيث كان يحلّق بطائرة من مدينة أوماها بولاية نبراسكا إلى شيكاغو فى ولاية إلينوي. وكان ابنه بجانبه، كمساعده الأول.

وأكّد فلاورز الأب: "كان ذلك شعورًا رائعًا، أن أنظر هناك وأرى ابنى بجانبى عند قيامى بهبوطى الأخير"، وأعاد الثنائى، إنشاء صورة عام 1994، وابتسم كلاهما بسعادة فى نسخة عام 2023، وقال فلاورز الابن: "كان من الرائع أن أكون قادرًا على إعادة إحياء تلك اللحظة".

وأوضح فلاورز الابن أنّ ديناميكية العمل بين الأب والابن فى الهواء لم تختلف عن "قيامهما بتهذيب عشب الحديقة معًا، أو شيء من هذا القبيل"، ويقول: "لقد سار الأمر بسلاسة وطبيعية، وكان رائعًا"، رغم أنه أشار إلى محاولته "إثارة إعجاب" والده بمهاراته وكفاءته.

 

3IQCM.jpg
 

 

#طيار #الابن #صورة #الطائرة

الأكثر قراءة اليوم

ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب أكثر من التطبيع مع "إسرائيل" (فيديو)

حماس: من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية نتنياهو..

بايدن: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي بالضفة

الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

تطبيع السعودية: اجتماع دولي للدفع باتجاه حل الدولتين وتسريبات إسرائيلية ..كوهين: المفاوضات "معقدة للغاية"

الطفل خمايسة.. قتلته قوات خاصة إسرائيلية لأنه اكتشف وجودها

الأخبار الرئيسية

1ad9698d-21e9-4c6d-ba58-ca7c6f3a4baf

اللجنة المشتركة للاجئين : نطالب المانحين في نيويورك بدعم الاونروا وتحذر من انفجار الاوضاع

سموت

وزير إسرائيلي يعلق بشأن مباحثات "التطبيع" مع السعودية وهذا ما قاله ..

بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

20230921084842

مسلحون يطلقون النار على أقسام لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

photo_2023-09-20_21-19-11

اشتية : فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية