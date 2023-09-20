عقوبات دوري غزة.. إيقاف لاعبين و1800 دينار غرامات مالية

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقطاع غزة، عن عقوبات الجولة الماضية من دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية.
وفيما يلي عقوبات الجولة الماضية:
- إيقاف يوسف لولو مهاجم اتحاد خانيونس مباراتين رسميتين بجانب عقوبة الطرد وغرامة مالية 100 دينار.
- غرامة مالية 100 دينار على اتحاد خانيونس بسبب جماهيره.
- لفت نظر لمحمد المصري رئيس اتحاد خانيونس وغرامة مالية 100 دينار.
- حرمان سلام الأغا عضو إدارة اتحاد خانيونس من دخول الملعب مع الفريق شهرين وغرامة مالية 200 دينار.
- غرامة مالية 200 دينار على شباب رفح بسبب جماهيره.
- غرامة مالية 200 دينار على خدمات رفح بسبب جماهيره.
- لفت نظر للأهلي بسبب جماهيره وغرامة مالية 200 دينار.
- غرامة مالية 100 دينار على الشاطئ بسبب جماهيره.
- غرامة مالية 100 دينار على شباب جباليا بسبب جماهيره.
- غرامة مالية 100 دينار على اتحاد الشجاعية بسبب جماهيره.
- إيقاف إسماعيل أبو دان مهاجم التفاح مباراتين رسميتين بجانب عقوية الطرد وغرامة مالية 100 دينار.
- إيقاف رضوان اليازجي حارس اليرموك مباراتين رسميتين بجانب عقوبة الطرد وغرامة مالية 100 دينار.
- إيقاف سعيد قنديل حارس السلام 4 مباريات رسمية بجانب عقوبة الطرد وغرامة مالية 200 دينار.