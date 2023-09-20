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عقوبات دوري غزة.. إيقاف لاعبين و1800 دينار غرامات مالية

الخميس 21 سبتمبر 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات دوري غزة.. إيقاف لاعبين و1800 دينار غرامات مالية



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقطاع غزة، عن عقوبات الجولة الماضية من دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

وفيما يلي عقوبات الجولة الماضية:

- إيقاف يوسف لولو مهاجم اتحاد خانيونس مباراتين رسميتين بجانب عقوبة الطرد وغرامة مالية 100 دينار.

- غرامة مالية 100 دينار على اتحاد خانيونس بسبب جماهيره.

- لفت نظر لمحمد المصري رئيس اتحاد خانيونس وغرامة مالية 100 دينار.

- حرمان سلام الأغا عضو إدارة اتحاد خانيونس من دخول الملعب مع الفريق شهرين وغرامة مالية 200 دينار.

- غرامة مالية 200 دينار على شباب رفح بسبب جماهيره.

- غرامة مالية 200 دينار على خدمات رفح بسبب جماهيره.

- لفت نظر للأهلي بسبب جماهيره وغرامة مالية 200 دينار.

- غرامة مالية 100 دينار على الشاطئ بسبب جماهيره.

- غرامة مالية 100 دينار على شباب جباليا بسبب جماهيره.

- غرامة مالية 100 دينار على اتحاد الشجاعية بسبب جماهيره.

- إيقاف إسماعيل أبو دان مهاجم التفاح مباراتين رسميتين بجانب عقوية الطرد وغرامة مالية 100 دينار.

- إيقاف رضوان اليازجي حارس اليرموك مباراتين رسميتين بجانب عقوبة الطرد وغرامة مالية 100 دينار.

- إيقاف سعيد قنديل حارس السلام 4 مباريات رسمية بجانب عقوبة الطرد وغرامة مالية 200 دينار.

#الاتحاد الفلسطيني #عقوبات دوري غزة #دوري الممتازة

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