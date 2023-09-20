أنشيلوتي يحدد موعد عودة فينيسيوس للمشاركة مع ريال مدريد

وكالات / سما /

زفَّ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، خبراً ساراً للجماهير، بشأن عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من الإصابة، في ظل معاناة الفريق هجومياً بغيابه.

وتعرض فينيسيوس جونيور لإصابة عضلية في مباراة سيلتا فيجو بالجولة الثالثة، وغاب عن آخر 3 مباريات لريال مدريد في بطولتي الليجا ودوري أبطال أوروبا، ورغم أن الفريق انتصر في المباريات الثلاث، لكن كان واضحاً التأثر سلباً بغياب النجم البرازيلي من الناحية الهجومية.

وكان يتوقع الأطباء أن يغيب فينيسيوس جونيور عن المشاركة مع ريال مدريد لمدة 6 أسابيع، لكن اللاعب سيعود قبل هذا الموعد، علماً أنه تعرض لإصابة منذ 27 يوماً.

وأكد كارلو أنشيلوتي عودة فينيسيوس للمشاركة مع الفريق قريباً، وتحديداً في مباراة لاس بالماس يوم الأربعاء القادم، أي بعد أسبوع واحد فقط، كما لم يستبعد تواجده في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل إن استعاد كامل عافيته في الأيام القليلة القادمة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على يونيون برلين “فينيسيوس أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن نفتقده، أعتقد أنه سيلعب يوم الأربعاء القادم، وسنرى إن كان متاحاً يوم الأحد”.