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جواو فيليكس : تخليت عن مبلغ كبير من المال مقابل الانتقال إلى برشلونة

الخميس 21 سبتمبر 2023 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جواو فيليكس : تخليت عن مبلغ كبير من المال مقابل الانتقال إلى برشلونة



وكالات / سما /

صرح البرتغالي جواو فيليكس مهاجم برشلونة الإسباني الحالي المعار من صفوف أتلتيكو مدريد أنه قد تخلى عن مبلغ كبير من المال مقابل انتقاله إلى البرسا، مشيراً إلى أنه كان بحاجة إلى هذا التغيير.

ويقدم جواو فيليكس ابن 23 عاماً مستويات رائعة حتى الآن مع فريق برشلونة بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة آخر في ثلاث مباريات منها لقائين كأساسي.

ولم تسر الأمور بشكلٍ جيد مع أتلتيكو مدريد، ليضطر اللاعب للانتقال على سبيل الإعارة شهر يناير الماضي لفريق تشيلسي الإنجليزي، وضحى بالكثير من المال مقابل اللعب مع برشلونة هذا الموسم لإنقاذ مسيرته الكروية التي عُطلت كثيراً مع الروخيبلانكوس.

​وتحدث جواو فيليكس حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” قائلاً “هذا صحيح، لقد تخليت عن مبلغ كبير من أجل الانتقال إلى برشلونة”.

وأضاف “كنت بحاجة إلى التغيير، وأردت الانتقال إلى هذا النادي الكبير. لقد تخليت عن مبلغ كبير من أجل برشلونة، لكني كنت بحاجة إلى الشعور بالسعادة، لقد حاولت في تشيلسي والآن في برشلونة”.

وبسؤاله عن الانتقال إلى برشلونة بصفة دائمة، رد قائلاً “ذلك يعتمد على هذا الموسم. يمكن لبرشلونة التفاوض مع أتلتيكو، دعونا نرى ما إذا كانوا سيجعلون الأمر سهلاً. سأبذل قصارى جهدي”.

#جواو فيليكس #برشلونة #اتلتيكو مدريد

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