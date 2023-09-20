  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. أرسنال يُمطر شباك إيندهوفن في ليلة العودة لدوري الأبطال

الخميس 21 سبتمبر 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أرسنال يُمطر شباك إيندهوفن في ليلة العودة لدوري الأبطال



وكالات / سما /

استهل فريق أرسنال مشواره هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بفوزٍ كبير على مُنافسه وضيفه بي إس في إيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-0.

وكان التهديف في أولى مُباريات أرسنال في دور المجموعات على أرض ملعب الإمارات في لندن قد بدأ عن طريق نجم الجانرز بوكايو ساكا في الدقيقة 8.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من أوديجارد فشل حارس إيندهوفن في إبعادها عن منطقة الخطر ليُتابعها ساكا بتسديدة في المرمى.

ونجح لياندرو تروسارد في تسجيل ثاني أهداف المدفعجية في الدقيقة 20، وذلك بعد تمريرة رائعة من ساكا قابلها تروسارد بتسديدة دقيقة غالطت الحارس.

واختتم جابرييل جيسوس ثلاثية الشوط الأول بهدف ٍفي الدقيقة 38، وجاء هدف النجم البرازيلي بعد استلامه الكرة بمهارةٍ رائعة داخل منطقة الجزاء، وسدد بعدها الكرة بقوةٍ في مرمى الفريق الهولندي.

وأكمل مارتن أوديجارد الرباعية في الدقيقة 70، وجاء الهدف بعد تسديدة قوية شديدة الإتقان من على حدود منطقة الجزاء.

وسيلعب أرسنال الجولة المُقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد لنس الفرنسي على أرض المُنافس، فيما سيلعب إيندهوفن على أرضه ضد إشبيلية الإسباني.

#أرسنال #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب أكثر من التطبيع مع "إسرائيل" (فيديو)

حماس: من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية نتنياهو..

بايدن: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي بالضفة

الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

تطبيع السعودية: اجتماع دولي للدفع باتجاه حل الدولتين وتسريبات إسرائيلية ..كوهين: المفاوضات "معقدة للغاية"

الطفل خمايسة.. قتلته قوات خاصة إسرائيلية لأنه اكتشف وجودها

الأخبار الرئيسية

1ad9698d-21e9-4c6d-ba58-ca7c6f3a4baf

اللجنة المشتركة للاجئين : نطالب المانحين في نيويورك بدعم الاونروا وتحذر من انفجار الاوضاع

سموت

وزير إسرائيلي يعلق بشأن مباحثات "التطبيع" مع السعودية وهذا ما قاله ..

بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

20230921084842

مسلحون يطلقون النار على أقسام لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

photo_2023-09-20_21-19-11

اشتية : فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية