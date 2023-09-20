فيديو.. أرسنال يُمطر شباك إيندهوفن في ليلة العودة لدوري الأبطال

وكالات / سما /

استهل فريق أرسنال مشواره هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بفوزٍ كبير على مُنافسه وضيفه بي إس في إيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-0.

وكان التهديف في أولى مُباريات أرسنال في دور المجموعات على أرض ملعب الإمارات في لندن قد بدأ عن طريق نجم الجانرز بوكايو ساكا في الدقيقة 8.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من أوديجارد فشل حارس إيندهوفن في إبعادها عن منطقة الخطر ليُتابعها ساكا بتسديدة في المرمى.

ونجح لياندرو تروسارد في تسجيل ثاني أهداف المدفعجية في الدقيقة 20، وذلك بعد تمريرة رائعة من ساكا قابلها تروسارد بتسديدة دقيقة غالطت الحارس.

واختتم جابرييل جيسوس ثلاثية الشوط الأول بهدف ٍفي الدقيقة 38، وجاء هدف النجم البرازيلي بعد استلامه الكرة بمهارةٍ رائعة داخل منطقة الجزاء، وسدد بعدها الكرة بقوةٍ في مرمى الفريق الهولندي.

وأكمل مارتن أوديجارد الرباعية في الدقيقة 70، وجاء الهدف بعد تسديدة قوية شديدة الإتقان من على حدود منطقة الجزاء.

وسيلعب أرسنال الجولة المُقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد لنس الفرنسي على أرض المُنافس، فيما سيلعب إيندهوفن على أرضه ضد إشبيلية الإسباني.