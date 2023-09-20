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فيديو.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد من فخ يونيون برلين

الخميس 21 سبتمبر 2023 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد من فخ يونيون برلين



وكالات / سما /

استهل فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في الموسم الجديد من مسابقة دوري ابطال أوروبا، بتجنب التعثر أمام ضيفه الألماني يونيون برلين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأربعاء، بسيناريو جنوني.

واستقبل النادي الملكي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالتشامبيونزليج، يونيون برلين في ملعب سانتياجو بيرنابيو، لخوض لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

حاول كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، ورجاله الوصول لشباك الضيف الألماني خلال دقائق الشوط الأول، وسدد الفريق عدة مرات على المرمى، دون أن تنجح أي تسديدة في الوصول للهدف المنشود.

وعقب الاستراحة، كرر الميرينجي محاولاته بحثاّ عن تسجيل الهدف الأول، وسط تألق من الفريق الألماني على الصعيد الدفاعي، لتنتهي كل المحاولات المدريدية في الوقت الأصلي، على شاكلة ما حدث في الشوط الأول، قبل أن ينجح الإنجليزي جود بيلينجهام في إنقاذ فريقه من التعثر بتسجيل هدف الفوز القاتل في الوقت المبدد، ليطلق الحكم النرويجي إيسبين إيسكاس صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الريال وحصده ثلاث نقاط يصبح بها في صدارة المجموعة.

ومن المنتظر أن يخرج الريال لملاقاة فريق نابولي الإيطالي في الجولة المقبلة من دور المجموعات، مطلع أكتوبر المقبل، في ملعب دييجو مارادونا.

#بيلينجهام #ريال مدريد #يونيون برلين #دوري أبطال أوروبا

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