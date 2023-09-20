مستوطنون يهاجمون منازل في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس

نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، منازل المواطنين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، شمال غرب نابلس.

وقال دياب حجي من منطقة المسعودية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن موسى دعيس واستهدفته بالحجارة، الأمر الذي ألحق أضرارا بنوافذه، وكسرت زجاج مركبتين وأعطبت إطاراتهما.

وأضاف أن المستوطنين حاولوا الاعتداء عليه واستهدافه بالغاز السام أثناء عودته إلى المنزل، موضحا أن المنطقة تتعرض لاعتداءات كثيرة من المستوطنين، خاصة أنها تقع على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، الذي يشهد انتشارا شبه يومي للمستوطنين.

وأشار إلى أن المستوطنين ألقَوا قضبانا حديدية مدببة على الطريق الرئيس، الأمر الذي تسبب بإعطاب إطارات بعض المركبات.