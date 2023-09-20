  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي يعلق بشأن مباحثات "التطبيع" مع السعودية وهذا ما قاله ..

الخميس 21 سبتمبر 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يعلق بشأن مباحثات "التطبيع" مع السعودية وهذا ما قاله ..



القدس المحتلة / سما /

علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أنباء إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية قائلا إننا لن نوقف الاستيطان ولن نسلم الفلسطينيين أراضي، وخلص إلى أنه "لن تكون هناك أوسلو 2".

وبعد أن ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية بتعزيز السلام مع الفلسطينيين، ذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أوضح في المحادثات مع نتنياهو أنه "لن تكون هناك "أوسلو 2'.

وبحسب المصادر، نية سموتريتش هي أنه "لن تكون هناك موافقة على البناء غير القانوني، ولكن لا تجميد للبناء في المستوطنات ولا تسليم للأراضي"، كجزء من اتفاق مع المملكة العربية السعودية.

وذكرت المصادر أن سموتريتش مستعد لاتخاذ خطوات من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مثل إنشاء مراكز تجارية وتنموية.

وفي سياق متصل، أفاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأضاف لشبكة "فوكس نيوز" أن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

وأكد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا "نحن نقترب من تحقيق هذا الشرط يوما بعد يوم".

الأكثر قراءة اليوم

ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب أكثر من التطبيع مع "إسرائيل" (فيديو)

حماس: من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية نتنياهو..

بايدن: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي بالضفة

الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

تطبيع السعودية: اجتماع دولي للدفع باتجاه حل الدولتين وتسريبات إسرائيلية ..كوهين: المفاوضات "معقدة للغاية"

الطفل خمايسة.. قتلته قوات خاصة إسرائيلية لأنه اكتشف وجودها

الأخبار الرئيسية

1ad9698d-21e9-4c6d-ba58-ca7c6f3a4baf

اللجنة المشتركة للاجئين : نطالب المانحين في نيويورك بدعم الاونروا وتحذر من انفجار الاوضاع

بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

20230921084842

مسلحون يطلقون النار على أقسام لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

photo_2023-09-20_21-19-11

اشتية : فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية

لليوم السادس.. إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية