وزير إسرائيلي يعلق بشأن مباحثات "التطبيع" مع السعودية وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أنباء إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية قائلا إننا لن نوقف الاستيطان ولن نسلم الفلسطينيين أراضي، وخلص إلى أنه "لن تكون هناك أوسلو 2".

وبعد أن ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية بتعزيز السلام مع الفلسطينيين، ذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أوضح في المحادثات مع نتنياهو أنه "لن تكون هناك "أوسلو 2'.

وبحسب المصادر، نية سموتريتش هي أنه "لن تكون هناك موافقة على البناء غير القانوني، ولكن لا تجميد للبناء في المستوطنات ولا تسليم للأراضي"، كجزء من اتفاق مع المملكة العربية السعودية.

وذكرت المصادر أن سموتريتش مستعد لاتخاذ خطوات من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مثل إنشاء مراكز تجارية وتنموية.

وفي سياق متصل، أفاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأضاف لشبكة "فوكس نيوز" أن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

وأكد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا "نحن نقترب من تحقيق هذا الشرط يوما بعد يوم".