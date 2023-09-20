رام الله / سما /

تصدر استشهاد شابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم عقبة جبر بأريحا، ومركة جنوب جنين، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيدان من مخيم عقبة جبر ومركة.. ومستوطنون مسلحون يهاجمون وفدا دبلوماسيا شرق رام الله

- الرئيس يجتمع مع نظيره البرازيلي في نيويورك

- انتزاع قرار بتجميد هدم مساكن في خربة حمصة الفوقا

- رام الله: بيت عزاء لقائد فرقة العاشقين الراحل حسين المنذر

- باريس: حملة "لأجل فلسطين" تطلق فعاليات مساندة لخطاب الرئيس في الأمم المتحدة

- اشتية: فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية

- رؤساء يدعون إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

- "النقد" تصدر تعليمات للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة

- "اللجنة السداسية" تؤكد ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

- محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسير الفسفوس.. وخلوف يعلق إضرابه

* "القدس":

- شهيدان متأثران بجروحهما

- "أبو مازن" يجتمع مع نظيره البرازيلي في نيويورك

- مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم

- 11 قانونا لضم 30% من مناطق "ج" ستعرض على الكنيست بعد الأعياد

- مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في الأقصى

- سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي

- صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران

* "الأيام":

- استشهاد شاب خلال اقتحام "عقبة جبر" وثان متأثرا بجروحه في مخيم جنين

- حملة إخطارات واسعة بوقف البناء في قراوة بني حسان وعمليات اقتحام في محافظات عدة ووقوع إصابات

- مستوطنون مسلحون يهاجمون وفدا دبلوماسيا أوروبيا شرق رام الله

- الرئيس يجتمع مع نظيره البرازيلي في نيويورك

- أربعة مصابين في مواجهات شرق القطاع والاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون

- اليوم.. انطلاق حركة استيطانية جديدة لتهويد الأقصى وتغيير واقعه