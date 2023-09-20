حاخامات يهود يحتجون في نيويورك على لقاء نتنياهو ببايدن

القدس المحتلة / سما /

تظاهر عشرات الحاخامات اليهود، ممن يرفضون الصهيونية في الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجاً على اجتماع بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأعلنوا رفضهم لاجتماع نتنياهو وبايدن وكل الاعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين.

يذكر أنَّ حركة "ناطوري كارتا" التي تعني بالآرامية (حارس المدينة) تأسست عام 1930، ويبلغ عدد أعضائها ما يقارب 5 آلاف شخص حول العالم، غالبيتهم يعيشون في مدن القدس، ونيويورك، وباريس، ولندن.