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الطقس: يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الخميس 21 سبتمبر 2023 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر  خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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