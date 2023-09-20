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ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب أكثر للتطبيع مع "إسرائيل"

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب أكثر للتطبيع مع "إسرائيل"



الرياض/سما/

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن القضية الفلسطينية مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونة أجرته معه قناة فوكس نيوز الأميركية.

ورداً على سؤال عن مدى اقتراب تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" ، قال ولي العهد السعوي: " كل يوم نقترب أكثر ".

وأكد بن سلمان أنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل، مضيفا أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.

وتابع ولي العهد السعودي قائلاً في هذا الشأن "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".

وشدد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

في شأن آخر، قال ولي العهد السعودي إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.

يتبع..

#محمد بن سلمان

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