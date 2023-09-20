  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية نتنياهو..

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية نتنياهو..



غزة/سما/

قال حازم قاسم الناطق الاعلامي باسم حركة حماس، أنه من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الوقت الذي كان الاحتلال يقتل في غزة وجنين وأريحا ويقتحم المسجد الأقصى.

وأكد قاسم في مقابلة تلفزيونية مع قناة الأقصى المحلية  اليوم الأربعاء، "أن التطبيع يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه على شعبنا ومقدساتنا."

وأمس الثلاثاء التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وأفادت الرئاسة التركية -في بيان بهذا الشأن- أن أردوغان بحث مع نتنياهو قضايا دولية وإقليمية، إضافة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، وآخر التطورات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويأتي اللقاء في ظل تحسن بطيء تشهده العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، التي توترت بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

وخلال اللقاء، أكّد الرئيس التركي ضرورة العمل معا من أجل عالم يسوده السلام، مشيرا إلى أن مساحة العمل المشترك بين بلاده وإسرائيل تشمل مجالات الطاقة والتقنية والاختراع والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء اتفق مع أردوغان على تبادل الزيارات قريبا، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن أردوغان قد يزور المسجد الأقصى الشهر المقبل، تزامنا مع ذكرى تأسيس الجمهورية التركية، لكن لا يوجد تأكيد رسمي بهذا الشأن.

ومن جانبه قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار -الذي شارك بالاجتماع- إن الرئيس ونتنياهو ناقشا فرص التعاون في مجال الطاقة بشكل أساسي في مجالات مثل: استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه والتجارة فيه.


وكانت العلاقات بين تل أبيب وأنقرة انهارت بعد مقتل 10 مواطنين أتراك على يد القوات الإسرائيلية عام 2010 في غارة شنتها على سفينة -كانت تحمل ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية- حاولت كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

وطردت أنقرة وقتها السفير الإسرائيلي، قبل أن تتراجع عن تلك الخطوة عام 2016، لكنها عادت وطردت سفير تل أبيب مرة أخرى بعد ذلك بعامين، بعد إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قتل عشرات الفلسطينيين في غارات شنّها على غزة، وردّت إسرائيل حينها بطرد السفير التركي عام 2018.

وقد ساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس/آذار 2022 على تحسين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، بعد أكثر من عقد من التوتر.

#غزة #حماس #اردوغان

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

أسعار صرف العملات

تطبيع السعودية: اجتماع دولي للدفع باتجاه حل الدولتين وتسريبات إسرائيلية ..كوهين: المفاوضات "معقدة للغاية"

الشباب الثائر بغزة ينعي الشهيد يوسف رضوان

تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك

الأردن: أمن الدولة" تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان

الأخبار الرئيسية

صحيفة: تواطؤ قطري مع الاحتلال.. حماس منزعجة من العمادي

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الاسبوعية

photo_2023-09-20_16-56-32

تفاصيل اللقاء الأول بين نتنياهو وبايدن

0b954238-ggiu3d9qiqndug4uz69p9i

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات سملية شرق قطاع غزة

000_1BZ1EA-640x400-1

تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية