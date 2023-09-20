مصر تدعو "إسرائيل" إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة في الأراضي الفلسطينية

القاهرة/سما/

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها في مدينة جنين"، داعية "السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف".

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات تقوض أيضا المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين".

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