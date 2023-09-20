  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تدعو "إسرائيل" إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة في الأراضي الفلسطينية

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدعو "إسرائيل" إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة في الأراضي الفلسطينية



القاهرة/سما/

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها في مدينة جنين"، داعية "السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف".

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات تقوض أيضا المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين".

ـــ

#مصر

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

أسعار صرف العملات

تطبيع السعودية: اجتماع دولي للدفع باتجاه حل الدولتين وتسريبات إسرائيلية ..كوهين: المفاوضات "معقدة للغاية"

الشباب الثائر بغزة ينعي الشهيد يوسف رضوان

تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك

الأردن: أمن الدولة" تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-20_18-12-04

بايدن: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي بالضفة

صحيفة: تواطؤ قطري مع الاحتلال.. حماس منزعجة من العمادي

حماس: من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية نتنياهو..

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الاسبوعية

photo_2023-09-20_16-56-32

تفاصيل اللقاء الأول بين نتنياهو وبايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية