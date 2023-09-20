الأحمد يبحث مع مسؤول لبناني الأوضاع في عين الحلوة

رام الله/سما/

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة والمركزية لحركة فتح، المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، آخر التطورات في مخيم عين الحلوة والاتفاق اللبناني الفلسطيني على ضرورة تسليم القتلة المتهمين باغتيال الشهيد اللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه إلى القضاء اللبناني واستمرار وقف إطلاق النار في المخيم.

وأكد حمدان أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب المركزية وقضية كل أحرار العالم، وأن التآمر على تفتيت وتقسيم أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي بداياته فلسطين ومكنوناته الاستراتيجية ستبقى فلسطين، وأن ما جرى في مخيم عين الحلوة، هو جريمة كبرى بحق أهلنا الفلسطينيين واللبنانيين، مطالباً جميع القوى الفلسطينية واللبنانية الالتزام بما اتفق عليه لتسليم القتلة إلى القضاء اللبناني منعاً للاستمرار في تخريب البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في المخيم والمحيط الصيداوي.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.