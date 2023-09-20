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المالكي يدعو نظيرته الكندية لإعادة تقييم موقف بلادها من عدم شرعية المستوطنات

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يدعو نظيرته الكندية لإعادة تقييم موقف بلادها من عدم شرعية المستوطنات



نيويورك/سما/

- دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيرته الكندية ميلاني جولي لإعادة تقييم وتحديد موقف بلادها تجاه عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد أن قامت بإشراك المستوطنات بشكل خاص وفلسطين بشكل عام في المشاورات حول وضع العلامات على المنتجات من "المناطق المتنازع عليها".

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

وشدد المالكي على ضرورة التزام كندا بالقرارات الأممية المتعلقة بالاستيطان والتي تؤكد مخالفته مع القواعد الأساسية للقانون الدولي وعدم شرعية منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

كما دعا المالكي نظيرته الى إعادة تقييم بلادها لنمط تصويتها على القرارات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية، بما فيها الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، لتتوافق مع مبادئها الداعمة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل تصعيد سياسات اسرائيل الاستعمارية بحق شعبنا.

من جانبها، أكدت جولي أن بلادها تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبأنها ستعيد تقييم المواقف وبحث كافة السبل لتعزيز الحوار السياسي بين البلدين، ودعم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وتحقيق حل الدولتين.

ورحب المالكي بمسعى الوزيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين. وأكد استعداد دولة فلسطين لتطوير العلاقات وفتح شراكة حقيقية مبنية على الاحترام المتبادل.

#رياض المالكي

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