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جنين تشيع جثماني الشهيدين عرعراوي وموسى إلى مثواهما الأخير

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين تشيع جثماني الشهيدين عرعراوي وموسى إلى مثواهما الأخير



جنين/سما/

شيّعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، مساء اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين محمود خالد عرعراوي (24 عاما)، وعطا ياسر عطا موسى (29 عاما) الذين ارتقيا جراء إصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة أمس.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا بهما شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة والغاضبة بجرائم الاحتلال على شعبنا.

ووصل المشيعون إلى قرية مركة جنوبا، مسقط رأس الشهيد موسى، حيث أدوا الصلاة عليه في مسجد القرية وتم إلقاء نظرة الوداع عليه من قبل ذويه ومحبيه وأصدقائه، ومن ثم ووري الثرى في المقبرة.

وفي مخيم جنين، جرى تشييع جثمان الشهيد عرعراوي بمسيرة مهيبة، وصولا إلى مسجد المخيم، حيث تم الصلاة على جثمانه الطاهر، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل ذويه ومحبيه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها مساء أمس، وسط إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين أدت إلى استشهاد أربعت مواطنين هم محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، وعطا ياسر عطا موسى (29 عاما)، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بعضها في حالة الخطر.

#جنين

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