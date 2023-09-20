إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات سملية شرق قطاع غزة

غزة/سما/

أصيب شابين بالرصاص وآخرون بالاختناق مساء اليوم الأربعاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السياج الفاصل، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس وجباليا، ما أدى لإصابة شابين بعيار ناري بالقدم وآخرين بالاختناق بالغاز .

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب الطواقم الطبية والصحفية العاملة في الميدان لإعاقتها عن ممارسة عملها .

وكان مواطن استشهد أمس وأصيب 12 آخرون عندما استهدفت قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تتواصل لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن وضد مقدساتنا وأسرانا.

يتبع ...