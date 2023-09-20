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الاحتلال يجدد منع السفر والابعاد عن الأقصى للمرابطة خويص

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد منع السفر والابعاد عن الأقصى للمرابطة خويص



القدس المحتلة/سما/

سلمت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء20/9/2023م، المرابطة المقدسية خديجة خويص قراراً بتجديد منعها من السفر 6 أشهر إضافية

وبحسب مصادر مقدسية، فإن شرطة الاحتلال سلمت المرابطة خويص قراراً بتجديد منعها من السفر 6 أشهر إضافية، إلى جانب تمديد إبعادها عن المسجد الأقصى المبارك 3 أشهر أخرى

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل ملاحقاته وتضيقاته على المقدسيين والمرابطين في القدس المحتلة، بقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والمنع من السفر للخارج، في اطارالتضييق عليهم والثني من عزيمتهم.

#خديجة خويص

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