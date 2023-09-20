كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري إسرائيلي

جنين/سما/

نشرت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الأربعاء20/9/2023م، مشاهد من تفجير جيب عسكري بعبوة التامرمساء أمس على أطراف مخيم جنين وإعطابه بشكل كامل.

وكانت السرايا قد، أعلنت الليلة الماضية، أن وحدة الهندسة في كتيبة جنين تمكنت من تفجير عبوة (تامر) شديدة الانفجار في آلية عسكرية على دوار الأحمدين بشكل مباشر ما أدى لإعطاب الآلية، كما فجر مجاهدونا عبوة (تامر) على شارع العنبر في آلية عسكرية وأصابتها بشكل مباشر ما أدى لأعطابها وإلحاق الضرر فيها.

وقالت سرايا القدس :" نتحدى العدو الصهيوني بالكشف عما حدث مع قواته الخاصة وآلياته التي وقعت في كمائننا المحكمة وما هي خسائره وأضراره."