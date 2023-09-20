"الداخلية" تعقد الاجتماع الختامي مع اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة

رام الله/سما

عقدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة برام الله، الاجتماع الختامي مع اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد إنجاز اللجنة زيارتها لدولة فلسطين، لإجراء حوار مع الهيئات الحكومية، وتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة.

وشارك في الاجتماع وزراء: الداخلية اللواء زياد هب الريح، والعدل محمد الشلالدة، والتنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والصحة مي الكيلة، وشؤون المرأة آمال حمد، وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية، وممثلو المؤسسات الوطنية، بحضور منسقة أعمال الفريق الحكومي لاتفاقية مناهضة التعذيب هيثم عرار.

وشملت الزيارة لقاءات مع المستويات العليا في الدولة والهيئات القضائية والإدارية والأمنية، وذلك من أجل تقديم المشورة إلى الجهات المختصة، بشأن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إضافة إلى زيارة مرافق الاحتجاز، ومتابعة آليات تنفيذ السلطات لالتزاماتها بمنع التعذيب، وسوء المعاملة، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة.