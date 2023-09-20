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الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967



وكالات/سما/

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى عمق الأراضي السورية بمنطقة الجولان المحتل واجتازت السياج الحدودي الفاصل بعشرات الأمتار ووصلت الأراضي التي تُعد تحت سيطرة النظام السوري، بعد فتح بوابة قرية مجدل شمس، حيث قامت بجرف كميات من التراب لأسباب غير معلومة، وفقا لشهود عيان وتقارير إعلامية عربية.

وأفادت شبكة الراصد المحلية بأن جيش الاحتلال فتح البوابة الحدودية بين مجدل شمس في الجولان المحتل والأراضي السورية، متقدما عدة أمتار مدعومًا بدبابات وجرافات.

كما أشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة لم تشهدها هذه البوابة منذ حرب 1967، حيث تم فتح طريق باستخدام البلدوزرات. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من سوريا الذي يحتفظ بجزء من الجولان.

يذكر أن الجولان السوري المحتل تقدر مساحته بنحو 1860 كم2، وتأخذ شكلاً متطاولاً من الشمال إلى الجنوب على مسافة حوالي 75 كم بعرض متوسط يتراوح بين 18-27 كم.

#الاحتلال #سوريا

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