المالكي يطلع نظيرته المكسيكية على المستجدات الفلسطينية

نيويورك/سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا، على مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والتطورات المتلاحقة على الصعيدين السياسي والأمني.

واستعرض المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وصمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وبشكل يومي، من اغتيال، وإعدام ميداني، وهدم منازل، والاستيلاء على الأراضي، والتهجير القسري، والبناء الاستيطاني.

ودعا المالكي نظيرته الى ضرورة البحث بجدية في إمكانية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المكسيكي لدى فلسطين الى سفارة، وضرورة أن تلعب المكسيك دوراً فاعلاً في حشد الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية لا سيما توجهنا في محكمة العدل الدولية.

من جهتها، أكدت الوزيرة المكسيكية على عمق العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والمكسيكي، مؤكدة أن المكسيك شعباً وقيادة تضع القضية الفلسطينية على سلم أولوياتها السياسية، وستبقى داعمةً للشعب الفلسطيني ولعملية السلام التي تقود لحل الدولتين وتجسيد دولتهم المستقلة على حدود 1967.

كما أكدت الوزيرة بارسينا أن بلادها ستدرس بجدية موضوع رفع التمثيل الدبلوماسي للمكسيك لدى فلسطين، بالإضافة الى إعادة تقييم موقفها فيما يتعلق بالفتوى الاستشارية وتوجه فلسطين أمام محكمة العدل الدولية وإمكانية مشاركتها بإيجابية في المراحل القادمة.

وتطرق الجانبان، الى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، منوهين الى أن هذه العلاقات هي تاريخية، تعود في جذورها الى العام 1976، مشددا على ضرورة تطويرها والنهوض بها الى أفضل ما يمكن لما فيه مصلحة الجانبين عبر عدة آليات قد تشمل تشكيل لجنة وزارية مشتركة وعقد المشاورات وتنسيق المواقف.