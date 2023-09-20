  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل الجريح عكرمة خماش

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل الجريح عكرمة خماش



رام الله/سما/

حمل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقل الجريح عكرمة خماش (25 عاما) من البلدة القديمة في مديمة نابلس، الذي يعاني من وضع صحي صعب.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت خماش، في 24 آب/ أغسطس 2023، بطريقة وحشية، إذ تعرض لاعتداء من وحدات خاصة استخدمت الكلاب البوليسية، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر.

وأوضح أن خماش كان قد تعرض لإصابة في أحداث البلدة القديمة في نابلس، وأدت إلى بتر في يده اليمنى، ورجله اليسرى، وكان في وضع صحي حرج، إذ مكث في أحد مستشفيات نابلس لمدة سبعة أشهر، وخضع لسلسلة عمليات جراحية.

وأضاف نادي الأسير، أن خماش إضافة إلى بتر يده ورجله، فإنه فقد كل أسنانه، كما فقد نسبة كبيرة من السمع، وعان من مشاكل في الأعصاب، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، كما أنه بحاجة إلى غذاء خاص، إذ يقبع اليوم في سجن (مجدو).

وطالب نادي الأسير، كل المؤسسات الحقوقية الدولية، بإحداث الضغط اللازم، لوقف جريمة الاعتقال الإداري، وعدم الاكتفاء بوصفها كجريمة.

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية شهر آب/ أغسطس 2023، (1264)، من بينهم 20 طفلًا، و4 أسيرات، فيما أصدر الاحتلال منذ بداية العام الجاري (2350) أمر اعتقال إداري.

#نادي الاسير الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

أسعار صرف العملات

الشباب الثائر بغزة ينعي الشهيد يوسف رضوان

تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك

وفقا للذكاء الاصطناعي.. هذا هو بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024

قوته تعادل 22 قنبلة ذرية .. "ناسا" تحدد موعد اصطدام كويكب بالأرض

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-20_14-23-40

تطبيع السعودية: اجتماع دولي للدفع باتجاه حل الدولتين وتسريبات إسرائيلية ..كوهين: المفاوضات "معقدة للغاية"

20230915180753afpp-afp_33v9849.h-730x438

4 ملفات على طاولة لقاء نتنياهو وبايدن

20230920022619

الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

لابيد وباراك يهاجمان نتنياهو..

تل أبيب: اعتقال عامل من غزة يشتبه بمحاولته تنفيذ عملية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية