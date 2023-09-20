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شاب مغربي من المتضررين بالزلزال يرفض المساعدة الإسرائيلية (فيديو)

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاب مغربي من المتضررين بالزلزال يرفض المساعدة الإسرائيلية (فيديو)



الرباط/سما/

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو لشاب مغربي يرفض المساعدة من فرقة الإغاثة التي قُدمت على أنها إسرائيلية وكان عناصرها يرتدون لباس اليهود المتدينين.

ويظهر المواطن المغربي المتضرر من الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده، وهو يرفض التعامل مع أعضاء فرقة الإغاثة، وبدأ بالصراخ قائلا: “أنا مسلم.. أنا مغربي.. أرفض التطبيع وأرفض المساعدة من إسرائيل”.

 

 

 

وأضاف: “إن الإسرائيلي قتل إخوتنا ولا نريد المساعدة منهم ولا نريد التطبيع معهم.. اللهم اشهد أني قد بلّغت”.

ورفض وساطة بعض الأشخاص لتهدئته أو إقناعه بتلقي المساعدة.

وأسفر الزلزال عن مصرع أكثر من 3000 شخص، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.

#زلزال المغرب .

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