"النقد" تُصدر تعليمات للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة

رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، تعليمات للمصارف والصرافين تهدف إلى الحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة.

وبحسب سلطة النقد، تتضمن التعليمات مطالبة البنوك والصرافين بتوفير ماكينات لعد وفحص العملات بالاعتماد على السمات والمواصفات الأمنية، وبالتالي تحديد العملات غير المطابقة للمواصفات والمزورة أو المزيفة وكشفها.

وطالبت سلطة النقد بنشر هذه الماكينات في كل فروع المصارف والصرافين، وتحديث هذه الماكينات باستمرار بما يمكّنها من التعرف إلى العملات غير السليمة، واكتشاف العملات المشتبه بتزويرها وتزييفها وتمييزها.

وشددت على أن استخدام الجمهور للقنوات الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية يعتبر بديلاً آمناً وأقل مخاطرة عن التعامل مع النقد الورقي، ويقلل خطر التعامل بالعملات المزورة والمزيفة.

وتسعى سلطة النقد ضمن إستراتيجيتها المعتمدة بعنوان التحول الرقمي، إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديث في العمليات المالية والتجارية، وخفض استخدام النقد الورقي، وفي هذا الإطار فقد شارفت سلطة النقد على الانتهاء من تشغيل نظام عرض وسداد الفواتير (E-Sadad) الذي سيوفر للجمهور خدمة تسديد الفواتير من خلال الحسابات المصرفية والبطاقات بشكل آلي، ومن خلال التطبيقات البنكية للمصارف المرخصة، وسيتم إطلاق النظام بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام.