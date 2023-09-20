  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان الشهيد رضوان شرق خان يونس

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد رضوان شرق خان يونس



غزة/ سما /

 شيعت جماهير غفيرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد يوسف سالم رضوان (25 عاماً) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس باتجاه مسقط رأس الشهيد في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، لإلقاء نظرة الوداع من الأهل والمحبين، ثم إلى مسجد حمزة في البلدة لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وشارك في التشييع مئات المواطنين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة وجنين وأريحا وكل المدن والمخيمات، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديداً باعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى.

وكان الشاب رضوان قد استُشهد جراء إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال قمع تظاهرات على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، إضافة إلى إصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة.

#تشييع #خان يونس

الأكثر قراءة اليوم

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

دويكات يعقب على إصابة 4 عساكر بإطلاق نار في جنين

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني قره باغ

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

تل أبيب: اعتقال عامل من غزة يشتبه بمحاولته تنفيذ عملية

فرار موقوف بهجوم على مركبة أمنية بغزة

مسؤول في "حماس" لـ "هآرتس": خفض التمويل القطري حجب رواتب ما يقرب من 50 ألف موظف

20230920100559

إسرائيل تفحص ضلوع أجهزة روسية: تشويش بهبوط الطائرات في "بن غوريون"

image_processing20230920-415100-ixws3f

شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية