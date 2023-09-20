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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- نحو مزيد من التدهور: التصعيد الأمني يسير في اتجاه واحد

- عام جديد وتحديات قديمة

- النظام السياسي في الولايات المتحدة أصبح الأكثر جنوناً منذ سنوات

- أرقام مخيبة للآمال لتجنيد الشرطة في عهد بن غفير

- باراغواي تعيد سفارتها إلى القدس

* "يديعوت أحرنوت":

- السفير الإسرائيلي يقاطع كلمة الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة

- لابيد يتهم نتنياهو بـ"الشعبوية الخطيرة" في ظل التحذيرات الأمنية

- نتنياهو يلتقي بأردوغان في نيويورك ويتفقان على تبادل الزيارات قريباً

- أهم ملفات الخطة متعددة السنوات للجيش والمنظومة الأمنية

- قلق في لواء غولاني بعد استهداف مركبة إسرائيلية عند حدود غزة

- بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

* "معاريف":

- تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك

- جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

 - طرد وتوقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة

- إسرائيل تكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس

- الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

- إسرائيل تفحص ضلوع أجهزة روسية: بتشويش هبوط الطائرات في "بن غوريون"

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