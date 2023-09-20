فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
- نحو مزيد من التدهور: التصعيد الأمني يسير في اتجاه واحد
- عام جديد وتحديات قديمة
- النظام السياسي في الولايات المتحدة أصبح الأكثر جنوناً منذ سنوات
- أرقام مخيبة للآمال لتجنيد الشرطة في عهد بن غفير
- باراغواي تعيد سفارتها إلى القدس
* "يديعوت أحرنوت":
- السفير الإسرائيلي يقاطع كلمة الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة
- لابيد يتهم نتنياهو بـ"الشعبوية الخطيرة" في ظل التحذيرات الأمنية
- نتنياهو يلتقي بأردوغان في نيويورك ويتفقان على تبادل الزيارات قريباً
- أهم ملفات الخطة متعددة السنوات للجيش والمنظومة الأمنية
- قلق في لواء غولاني بعد استهداف مركبة إسرائيلية عند حدود غزة
- بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"
* "معاريف":
- تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك
- جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة
- طرد وتوقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة
- إسرائيل تكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس
- الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا
- إسرائيل تفحص ضلوع أجهزة روسية: بتشويش هبوط الطائرات في "بن غوريون"