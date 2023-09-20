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فرار موقوف بهجوم على مركبة أمنية بغزة

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرار موقوف بهجوم على مركبة أمنية بغزة



غزة/ سما /

هاجم مسلحون مجهولون، صباح الأربعاء، مركبة ترحيل أمنية تابعة لقوى الأمن في قطاع غزة، واختطفوا من داخلها أحد الموقوفين.

وقالت مصادر لـ "القدس"، إن مجموعة من المسلحين هاجموا المركبة في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة، وتمكنوا من اختطاف الموقوف (م.د).

وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة تلاحق المسلحين والسجين الهارب.

ولفتت إلى أن السجين الهارب، موقوف على قضايا جنائية.

وفي وقت لاحق اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم ان الاجهزة الامنية تتابع القاء القبض على سجين تمكن من الهرب من سيارة الترحيلات اثناء نقله للمحكمة.

واوضح انه بالتحقيق الاولي تبين انه لم يحدث اطلاق نار اتجاه سيارة الترحيلات وقد فتحت الوزارة تحقيقا في الحادث.

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