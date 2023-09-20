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إصدار ذهبي من هواوي "Watch Ultimate"

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصدار ذهبي من هواوي "Watch Ultimate"



وكالات / سما /

أطلقت شركة هواوي إصدارا ذهبيا من ساعتها الذكية Watch Ultimate نظير سعر يبلغ نحو 3200 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Watch Ultimate Gold Edition الجديدة تمتاز بإطار وتاج رقمي مصنوعين من الذهب عيار 18 قيراط، في حين أن السوار المصنوع من التيتانيوم مطلي بطبقة PVD من الذهب. كما تتألق الساعة بمينا ذهبية حصرية تتناغم مع تصميم جسم الساعة.

مقاومة الماء

ومن ناحية أخرى تأتي الساعة الذكية بجسم يتمتع بمقاومة الماء حتى عمق 10 ATM، مع وضع لعشاق الغوص، كما أنها تدعم نظام GPS مزودج النطاق.

وتقدم الساعة الذكية أيضا العديد من الوظائف الصحية مثل وظيفة تخطيط كهربية القلب، التي تتيح التعرف على اضطرابات نظم القلب، بالإضافة إلى أكثر من 100 وضع رياضي عام و20 وضعا رياضيا احترافيا.

وبفضل تجهيزها بميكروفونات وسماعات يمكن استخدام الساعة الذكية لإجراء المكالمات الهاتفية، ومع الاستخدام العادي تصل فترة تشغيلها إلى 14 يوما.

#هواوي #ساعة

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