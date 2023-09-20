اختيار لاعب رابع من غزة لمنتخب الصالات الفلسطيني

غزة / سما /

أعلن المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم داخل الصالات, استدعاء لاعب جديد من قطاع غزة, للانضمام للقائمة التي ستخوض تصفيات كأس أمم آسيا 2024, التي ستقام في طاجيكستان، خلال الفترة من 7-11 أكتوبر القادم.



وذكر الجهاز الفني لمنتخب الصالات, أنه استدعى عبد الرحمن النبريص حارس مرمى اتحاد خانيونس لصفوف "الوطني", ما يعني مغادرته قطاع غزة مع الثلاثي عماد فحجان (شباب رفح), وعلي الحواجري (الأقصى), وموسى حرارة (اتحاد الشجاعية).



ومن المقرر أن يغادر اللاعبون الأربعة, غزة, مطلع أكتوبر القادم, للانضمام للمعسكر التدريبي للمنتخب في لبنان قبل التوجه لطاجيكستان، لخوض التصفيات.



وأوقعت القرعة "الوطني" في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان الذي يستضيف مباريات المجموعة، بالإضافة لميانمار والهند.



يشار إلى أنه يتأهل لأمم آسيا أوائل المجموعات الثمانية, بجانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، وكذلك منتخب البلد المضيف لكأس آسيا الذي سيتم تحديده لاحقا.