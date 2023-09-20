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منتخب الطائرة الشاطئية يخسر أول مبارياته في دورة الألعاب الآسيوية

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الطائرة الشاطئية يخسر أول مبارياته في دورة الألعاب الآسيوية



غزة / سما /

خسر منتخب فلسطين 2 لكرة الطائرة الشاطئية اليوم الثلاثاء، مواجهته الأولى أمام نظيره الصيني، في دور المجموعات بدورة الألعاب الآسيوية.

وتكون المنتخب الفلسطيني لطائرة الشواطئ من اللاعبان، إبراهيم أبو قصيعة وعبدالله العرقان، وقدما مباراة تنافسية قوية في شوطيها، حيث جاءت نتيجة الشوط الأول لصالح التنين الصيني (21/14)، والشوط الثاني (21/16).

ومن المقرر أن يخوض منتخب فلسطين 2 لكرة الطائرة الشاطئية، المواجهة الثانية والأخيرة، ضمن دور المجموعات يوم الخميس المقبل أمام كازاخستان، في إطار المجموعة الخامسة.

وتشارك فلسطين في دورة الألعاب الآسيوية بالصين بمنتخبين 1 و2، وبلاعبين سبق لهم تمثيل فلسطين في العديد من البطولات الآسيوية وبطولة غرب آسيا .

#الشاطئية #دورة الألعاب الآسيوية #منتخب الشاطئية

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