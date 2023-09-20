أنشيلوتي يرشح هذا النادي للتتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

وكالات / سما /

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن هوية النادي المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالنسبة إليه.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الريال ويونيون برلين: "أعتقد أن مان سيتي هو المرشح للفوز باللقب هذا الموسم".

وأضاف مدرب الريال: " لديهم فريق سمح لهم بالفوز باللقب العام الماضي، وهو الأمر الذي لم يتغير كثيرا هذا الموسم".

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على إنتر الإيطالي في النهائي بهدف دون رد.

وتحدث أنشيلوتي عن أهداف ريال مدريد هذا الموسم في المسابقة القارية قائلا: "من الواضح أن هدفنا هو تجاوز مرحلة المجموعات، وتجاوز دور الثمانية، والمنافسة حتى النهاية".

وسيبدأ ريال مدريد، الذي يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (14 مرة)، مشواره في المسابقة القارية في موسم 2023-2024، باستضافة منافسه في المجموعة الثالثة يونيون برلين الألماني اليوم الأربعاء.