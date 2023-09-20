  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أنشيلوتي يرشح هذا النادي للتتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يرشح هذا النادي للتتويج بدوري الأبطال هذا الموسم



وكالات / سما /

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن هوية النادي المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالنسبة إليه.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الريال ويونيون برلين: "أعتقد أن مان سيتي هو المرشح للفوز باللقب هذا الموسم".

وأضاف مدرب الريال: " لديهم فريق سمح لهم بالفوز باللقب العام الماضي، وهو الأمر الذي لم يتغير كثيرا هذا الموسم".

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على إنتر الإيطالي في النهائي بهدف دون رد.

وتحدث أنشيلوتي عن أهداف ريال مدريد هذا الموسم في المسابقة القارية قائلا: "من الواضح أن هدفنا هو تجاوز مرحلة المجموعات، وتجاوز دور الثمانية، والمنافسة حتى النهاية".

وسيبدأ ريال مدريد، الذي يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (14 مرة)، مشواره في المسابقة القارية في موسم 2023-2024، باستضافة منافسه في المجموعة الثالثة يونيون برلين الألماني اليوم الأربعاء.

#أنشيلوتي #ريال مدريد #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

دويكات يعقب على إصابة 4 عساكر بإطلاق نار في جنين

إسرائيل ترصد تحركات حاملة الطائرات المصرية في المياه الليبية

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني قره باغ

الأخبار الرئيسية

فرار موقوف بهجوم على مركبة أمنية بغزة

مسؤول في "حماس" لـ "هآرتس": خفض التمويل القطري حجب رواتب ما يقرب من 50 ألف موظف

20230920100559

إسرائيل تفحص ضلوع أجهزة روسية: تشويش بهبوط الطائرات في "بن غوريون"

image_processing20230920-415100-ixws3f

شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية