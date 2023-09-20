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رونالدو يلتقي بفتاة إيرانية تستخدم قدميها في رسم لوحاتها

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يلتقي بفتاة إيرانية تستخدم قدميها في رسم لوحاتها



وكالات / سما /

اشتهرت الرسامة الإيرانية، فاطمة حمامي، على مواقع التواصل الاجتماعي بلوحاتها لأبرز نجوم لاعبي كرة القدم حول العالم، بعدما أبدعت بفنها من خلال استخدام قدميها، رغم إعاقتها.

التقى نجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، مع فاطمة حمامي، الفتاة الإيرانية التي تمكنت من الإبداع بفنها لامتلاكها موهبة الرسم، رغم كونها فتاة مُقعدة بسبب إعاقتها الجسدية، حيث رسمت بأصابع قدميها صورة كبيرة لنجم النصر السعودي.

 

 

ونشر نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، مساء اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو وصور للقاء رونالدو والفتاة الإيرانية التي أصرت على زيارة بعثة الفريق السعودي في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية، طهران.

حرصت الفتاة فاطمة حمامي على إهداء رونالدو لوحتين رسمتهما له بقدميها، إحداهما بقميص نادي ريال مدريد الإسباني، وهو ما حدا بنجم النصر السعودي إلى إهداء الشابة الإيرانية قميص الفريق السعودي مزينا برقمه وتوقيعه.

وكانت البعثة الرياضية لنادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، قد وصلت، أمس الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا، في وقت تم استقبال رونالدو وفريقه بحفاوة كبيرة في طهران، حيث احتشد الآلاف من المدنيين ترحيبا بالنجم البرتغالي.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور احتشاد الجماهير الإيرانية وهي ترتدي قميص نادي النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي والفندق الذي ينزل فيه النصر في طهران، حيث تم تزيين شوارع المدينة بصورة رونالدو مرفقة بعبارات الترحيب، المكتوبة باللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية.

وتعالت أصوات المحتشدين الإيرانيين وهم يهتفون للنجم البرتغالي في شوارع العاصمة طهران.

وأهدى النادي المحلي سجادة إيرانية فاخرة للنجم البرتغالي عند وصوله إلى مطار طهران، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال آسيا.

#رونالدو #ايران #فتاة #رسم

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