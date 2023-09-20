فيديو.. برشلونة يستعرض عضلاته على أنتويرب في دوري الأبطال

وكالات / سما /

استعرض فريق برشلونة الإسباني عضلاته على ضيفه ونظيره البلجيكي، رويال أنتويرب، وسحقه بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت وقائعها في ملعب مونتجويك، مساء أمس الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات من دوري ابطال أوروبا.

كتيبة تشافي هيرنانديز دخلت في أجواء اللقاء سريعاً، بعدما تمكن البرتغالي جواو فيليكس من فض عذرية الشباك بهدف في الدقيقة 11، قبل أن يتمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19.

النادي الكتالوني أحكم قبضته على المباراة بعدما ابتعد بالنتيجة بهدف ثالث قبل انتصاف الشوط الأول، وهذه المرة بالنيران الصديقة ببصمة جيلي باتاي لاعب الفريق البلجيكي، بعد مجهود رائع من البرازيلي رافينيا.

وعقب الاستراحة، عاد برشلونة لتمزيق شباك ضيفه، ليضيف جافي رابع الأهداف بعد مرور 54 دقيقة من زمن اللقاء، ليقرر بعدها فيليكس تكرار زيارته لشباك أنتويرب، وينجح في سعيه عند حدود الدقيقة 66 بضربة رأسية إثر عرضية من رافينيا على القائم البعيد.

فوز يرفع به برشلونة رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف فقط عن بورتو البرتغالي، الذي عاد من مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني بفوز قوامه ثلاثة أهداف لهدف.

الفريق البرتغالي تقدم بهدف عن طريق وينديرسون جالينو في الدقيقة 8، قبل أن يتعادل كيفن كيلسي لشاختار في الدقيقة 13، ليرد جالينو بهدف ثان بعد دقيقتين فقط، قبل أن يسجل مهدي طارمي الهدف الثالث في الدقيقة 29.