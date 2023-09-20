سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي.. وجدوها في محل للخردة !

القدس المحتلة / سما /

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش قرب محور طرق "إلياكيم" القريب من يوكنعام عيليت.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإنها تلقت بلاغا من قبل وزارة الأمن، الليلة الماضية، حول سرقة دبابة من قاعدة تدريب الجيش.

وفي أعقاب ذلك، باشر عناصر الشرطة عمليات البحث حتى العثور على الدبابة في محل للخردة بمنطقة نيشر قرب حيفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الدبابة لا تعمل، وقد جرى سرقتها لأسباب يتم التحقيق فيها".

وأبلغت الشرطة وزارة الأمن بالعثور على الدبابة، فيما أعلنت عن فتحها تحقيقا مشتركا مع الشرطة العسكرية.