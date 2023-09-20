فيديو.. باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

وكالات / سما /

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من هزيمة فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0، وذلك في مُستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكان التهديف في المُباراة التي أقيمت بين الفريقين في أول جولات دور المجموعات على أرض ملعب حديقة الأمراء قد بدأ في الدقيقة 49 من ركلة جزاء نفذها النجم كيليان مبابي بنجاح.

ونجح النجم المغربي أشرف حكيمي في تسجيل هدف الفوز الثاني للباريسيين في الدقيقة 58 وذلك بعد تمريرة من زميله فيتور فيريرا، واستغل النجم المغربي التمريرة ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ بعدها مُدافع دورتموند قبل أن يُسدد بمهارةٍ في المرمى.

وكانت المُباراة الثانية في المجموعة قد جمعت بين فريقي ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي على أرض ملعب سان سيرو، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين سلبياً 0-0.

وسيستضيف بوروسيا دورتموند الجولة المُقبلة فريق ميلان على أرض ملعب سيجنال أدونا بارك، فيما سيلتقي باريس سان جيرمان مع نيوكاسل على أرض ملعب سان جيمس بارك، وستُقام المُبارتان يوم 4 أكتوبر.