  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال



وكالات / سما /

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من هزيمة فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0، وذلك في مُستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكان التهديف في المُباراة التي أقيمت بين الفريقين في أول جولات دور المجموعات على أرض ملعب حديقة الأمراء قد بدأ في الدقيقة 49 من ركلة جزاء نفذها النجم كيليان مبابي بنجاح.

ونجح النجم المغربي أشرف حكيمي في تسجيل هدف الفوز الثاني للباريسيين في الدقيقة 58 وذلك بعد تمريرة من زميله فيتور فيريرا، واستغل النجم المغربي التمريرة ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ بعدها مُدافع دورتموند قبل أن يُسدد بمهارةٍ في المرمى.

وكانت المُباراة الثانية في المجموعة قد جمعت بين فريقي ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي على أرض ملعب سان سيرو، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين سلبياً 0-0.

وسيستضيف بوروسيا دورتموند الجولة المُقبلة فريق ميلان على أرض ملعب سيجنال أدونا بارك، فيما سيلتقي باريس سان جيرمان مع نيوكاسل على أرض ملعب سان جيمس بارك، وستُقام المُبارتان يوم 4 أكتوبر.

#باريس سان جيرمان #بوروسيا دورتموند #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

دويكات يعقب على إصابة 4 عساكر بإطلاق نار في جنين

إسرائيل ترصد تحركات حاملة الطائرات المصرية في المياه الليبية

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

"أغلى مذيع عربي".. عمرو أديب يجدد تعاقده مع mbc مصر

الأخبار الرئيسية

مسؤول في "حماس" لـ "هآرتس": خفض التمويل القطري حجب رواتب ما يقرب من 50 ألف موظف

20230920100559

إسرائيل تفحص ضلوع أجهزة روسية: تشويش بهبوط الطائرات في "بن غوريون"

image_processing20230920-415100-ixws3f

شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك

جيش الاحتلال يقر بفشله في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية