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حماس تنعى الشهيدين "موسى" و"الأخرس" وتؤكد أن ثورة شعبنا مستمرة

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زفّت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد البطل عطا ياسر عطا موسى (29 عامًا)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم جنين مساء أمس الثلاثاء، والشهيد البطل ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عامًا)، الذي ارتقى صباح اليوم بنيران قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي الأربعاء بالتعزية لذوي الشهيدين ومحبيهما، مؤكدة أن دماءهما والتضحيات التي يقدمها شعبنا الصابر المرابط، ستكون مشاعل ثورة مستمرة في وجه الاحتلال على طريق النصر والتحرير، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

#حماس

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