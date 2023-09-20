فتوح يدين جرائم الاحتلال في جنين وغزة وأريحا

رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، صباح اليوم الأربعاء، وأسفرت عن استشهاد الشاب ضرغام الأخرس.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، مخطط لها، وتأتي بتعليمات مباشرة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وبتوجيه من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف أن الجرائم التي ارتُكبت في جنين وغزة وأريحا، تمثل رسالة إلى زعماء العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل دولة فوق القانون، ويحكمها مجموعة من الإرهابيين القتلة، وتعتمد على صمت المجتمع الدولي وحصانته من المساءلة والملاحقة الجنائية.