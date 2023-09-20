  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يدين جرائم الاحتلال في جنين وغزة وأريحا

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، صباح اليوم الأربعاء، وأسفرت عن استشهاد الشاب ضرغام الأخرس.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، مخطط لها، وتأتي بتعليمات مباشرة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وبتوجيه من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف أن الجرائم التي ارتُكبت في جنين وغزة وأريحا، تمثل رسالة إلى زعماء العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل دولة فوق القانون، ويحكمها مجموعة من الإرهابيين القتلة، وتعتمد على صمت المجتمع الدولي وحصانته من المساءلة والملاحقة الجنائية.

#فتوح #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

دويكات يعقب على إصابة 4 عساكر بإطلاق نار في جنين

إسرائيل ترصد تحركات حاملة الطائرات المصرية في المياه الليبية

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

"أغلى مذيع عربي".. عمرو أديب يجدد تعاقده مع mbc مصر

الأخبار الرئيسية

مسؤول في "حماس" لـ "هآرتس": خفض التمويل القطري حجب رواتب ما يقرب من 50 ألف موظف

20230920100559

إسرائيل تفحص ضلوع أجهزة روسية: تشويش بهبوط الطائرات في "بن غوريون"

image_processing20230920-415100-ixws3f

شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يقر بفشله في جنين

3 شهداء و 30 إصابة خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية