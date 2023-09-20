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الجزائر تدعو إلى جلسة استثنائية للتصويت على عضوية أممية لفلسطين

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تدعو إلى جلسة استثنائية للتصويت على عضوية أممية لفلسطين



القدس المحتلة / سما /

 دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة كدولة في المنظمة.

جاء ذلك في كلمة لتبون خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ78، التي انطلقت رسميا الثلاثاء، وتستمر لمدة أسبوع، بثها التلفزيون الرسمي.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده تجدد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الجزائر متمسكة بالمبادرة العربية لعام 2002 لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية "والذي يعد سببا جوهريا في عدم استقرار المنطقة".

كما دعا تبون مجلس الأمن لإصدار قرار يحمي حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وجدد رئيس الجزائر مطلب "إقامة نظام جديد قائم على المساواة وكذا إصلاح مجلس الأمن الأممي الذي يعاني ضعفا في القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع اللجوء للقوة".

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