  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مساعدات غذائية من النرويج لفلسطين بقيمة 2.9 مليون دولار

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مساعدات غذائية من النرويج لفلسطين بقيمة 2.9 مليون دولار



رام الله / سما /

 قال برنامج الأغذية العالمي، "إن الدعم الذي قدمته الحكومة النرويجية البالغ قيمته 2.9 مليون دولار سيساهم في مواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى العائلات الفلسطينية المحتاجة".

وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا المبلغ سيشمل تقديم مساعدات غذائية لنحو 20 ألف مواطن في الضفة وقطاع غزة، لمدة 12 شهرا.

وأضاف أن مساهمة النرويج تأتي في فترة استثنائية يعاني فيها البرنامج من أزمة في التمويل قد تدفعه إلى اتخاذ خيارات صعبة.

وشدد عبد الجابر على أن العجز الحاد في التمويل الذي يعاني منه برنامج الأغذية العالمي، سيحد من قدرته على تقديم المساعدة الغذائية، وقد يضطر إلى إيقاف عملياته بالكامل بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

من جانبه، قال ممثل النرويج لدى دولة فلسطين تورون فيست، إن زيادة الفقر والركود ومحدودية الوصول إلى فرص العمل والإمدادات الغذائية الأساسية هي تحديات رئيسة خاصة بغزة.

وأكد أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي مهمة في الحفاظ على شريان الحياة لبعض العائلات، بما في ذلك تلك التي تعيلها نساء.

الأكثر قراءة اليوم

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

دويكات يعقب على إصابة 4 عساكر بإطلاق نار في جنين

إسرائيل ترصد تحركات حاملة الطائرات المصرية في المياه الليبية

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

"أغلى مذيع عربي".. عمرو أديب يجدد تعاقده مع mbc مصر

الأخبار الرئيسية

مسؤول في "حماس" لـ "هآرتس": خفض التمويل القطري حجب رواتب ما يقرب من 50 ألف موظف

20230920100559

إسرائيل تفحص ضلوع أجهزة روسية: تشويش بهبوط الطائرات في "بن غوريون"

image_processing20230920-415100-ixws3f

شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يقر بفشله في جنين

3 شهداء و 30 إصابة خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية