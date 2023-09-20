مساعدات غذائية من النرويج لفلسطين بقيمة 2.9 مليون دولار

رام الله / سما /

قال برنامج الأغذية العالمي، "إن الدعم الذي قدمته الحكومة النرويجية البالغ قيمته 2.9 مليون دولار سيساهم في مواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى العائلات الفلسطينية المحتاجة".

وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا المبلغ سيشمل تقديم مساعدات غذائية لنحو 20 ألف مواطن في الضفة وقطاع غزة، لمدة 12 شهرا.

وأضاف أن مساهمة النرويج تأتي في فترة استثنائية يعاني فيها البرنامج من أزمة في التمويل قد تدفعه إلى اتخاذ خيارات صعبة.

وشدد عبد الجابر على أن العجز الحاد في التمويل الذي يعاني منه برنامج الأغذية العالمي، سيحد من قدرته على تقديم المساعدة الغذائية، وقد يضطر إلى إيقاف عملياته بالكامل بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

من جانبه، قال ممثل النرويج لدى دولة فلسطين تورون فيست، إن زيادة الفقر والركود ومحدودية الوصول إلى فرص العمل والإمدادات الغذائية الأساسية هي تحديات رئيسة خاصة بغزة.

وأكد أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي مهمة في الحفاظ على شريان الحياة لبعض العائلات، بما في ذلك تلك التي تعيلها نساء.