تصدر خبر استشهاد أربعة شبان في مخيم جنين وغزة عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة اليوم الأربعاء.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- ثلاثة شهداء و30 جريحا في عدوان على مخيم جنين واستشهاد شاب شرق غزة
- الرئيس: الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام
- الرئاسة تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا في جنين وغزة ومختلف محافظات الوطن
- أبو ردينة ينفي مزاعم إسرائيلية حول ما جاء في كلمة الرئيس أثناء لقائه أبناء الجالية الفلسطينية بنيويورك
- رام الله: بيت عزاء لضحايا الإعصار في ليبيا والزلزال في المغرب
- "ثوري" فتح: نتابع ما يجري في جنين وعين الحلوة من مؤامرة تهدف لإثارة الفتنة
- اشتية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية
- قادة وزعماء يحذرون من الخطوات الأحادية وتقويض إمكانية حل الدولتين
- دويكات: المؤسسة الأمنية ستلاحق مرتكبي أعمال إطلاق النار من أجل تقديمهم إلى العدالة
- وقفات في الضفة إسنادا للأسرى.. والمعتقلون بسجن "النقب" ينفذون خطوات احتجاجية
- القبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل في الخليل
* "الأيام":
- 3 شهداء و30 جريحا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين
- شهيد و11 مصاباً في مواجهات عنيفة شرق القطاع والبدء بإطلاق بالونات حارقة
- قوات إسرائيلية خاصة تختطف شابين من مخيم طولكرم وأبو ديس
- الرئيس يعقد سلسلة لقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
- أبو ردينة ينفي مزاعم إسرائيلية حول تصريحات للرئيس عباس
- دهم وإعداد لهدم بيوت في عوريف والتصدي لعملية اقتحام ببلدة عناتا
- نيويورك: انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
- بایدن في الأمم المتحدة: نسعى للسلام وفق حل الدولتين
- مستشفى إسرائيلي في القدس يتعرض لهجوم سيبراني
- أذربيجان تنفذ عملية عسكرية في ناغورني قره باغ وسقوط قتلى
- اجتماع نيويورك: «جهود يوم السلام» تمزج المبادرة العربية بالحزمة الأوروبية
* "القدس":
- 4 شهداء في مخيم جنين وغزة
- أخذ قياسات منازل 3 أسرى تمهيدا لهدمها واعتداءات للمستوطنين
- غوتيريش: إراقة الدماء بالأراضي الفلسطينية مستمرة
- في خطابه أمام الجمعية العامة: بايدن يدعو لتحقيق حل الدولتين
- الرياض غير معنية بالتفاوض مع حكومة نتنياهو
- أوكرانيا تحرر الأراضي القريبة من باخموت
- العاهل الأردني: المعاناة ستستمر إذا لم يتحرك العالم لحل القضية الفلسطينية
- إسرائيل تكشف عن دبابة «باراك» القتالية الجديدة