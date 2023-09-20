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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد أربعة شبان في مخيم جنين وغزة عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- ثلاثة شهداء و30 جريحا في عدوان على مخيم جنين واستشهاد شاب شرق غزة

- الرئيس: الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام

- الرئاسة تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا في جنين وغزة ومختلف محافظات الوطن

- أبو ردينة ينفي مزاعم إسرائيلية حول ما جاء في كلمة الرئيس أثناء لقائه أبناء الجالية الفلسطينية بنيويورك

- رام الله: بيت عزاء لضحايا الإعصار في ليبيا والزلزال في المغرب

- "ثوري" فتح: نتابع ما يجري في جنين وعين الحلوة من مؤامرة تهدف لإثارة الفتنة

- اشتية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية

- قادة وزعماء يحذرون من الخطوات الأحادية وتقويض إمكانية حل الدولتين

- دويكات: المؤسسة الأمنية ستلاحق مرتكبي أعمال إطلاق النار من أجل تقديمهم إلى العدالة

- وقفات في الضفة إسنادا للأسرى.. والمعتقلون بسجن "النقب" ينفذون خطوات احتجاجية

- القبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل في الخليل

* "الأيام":

- 3 شهداء و30 جريحا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

- شهيد و11 مصاباً في مواجهات عنيفة شرق القطاع والبدء بإطلاق بالونات حارقة

- قوات إسرائيلية خاصة تختطف شابين من مخيم طولكرم وأبو ديس

- الرئيس يعقد سلسلة لقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

- أبو ردينة ينفي مزاعم إسرائيلية حول تصريحات للرئيس عباس

- دهم وإعداد لهدم بيوت في عوريف والتصدي لعملية اقتحام ببلدة عناتا

- نيويورك: انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

- بایدن في الأمم المتحدة: نسعى للسلام وفق حل الدولتين

- مستشفى إسرائيلي في القدس يتعرض لهجوم سيبراني

- أذربيجان تنفذ عملية عسكرية في ناغورني قره باغ وسقوط قتلى

- اجتماع نيويورك: «جهود يوم السلام» تمزج المبادرة العربية بالحزمة الأوروبية

* "القدس":

- 4 شهداء في مخيم جنين وغزة

- أخذ قياسات منازل 3 أسرى تمهيدا لهدمها واعتداءات للمستوطنين

- غوتيريش: إراقة الدماء بالأراضي الفلسطينية مستمرة

- في خطابه أمام الجمعية العامة: بايدن يدعو لتحقيق حل الدولتين

- الرياض غير معنية بالتفاوض مع حكومة نتنياهو

- أوكرانيا تحرر الأراضي القريبة من باخموت

- العاهل الأردني: المعاناة ستستمر إذا لم يتحرك العالم لحل القضية الفلسطينية

- إسرائيل تكشف عن دبابة «باراك» القتالية الجديدة

#الصحف الفلسطينية

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