  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالات اختناق في جلبون والاحتلال يغلق مداخلها بالسواتر الترابية

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، فجر اليوم الأربعاء، في قرية جلبون شرق جنين، بينما أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية الفرعية كافة بالسواتر الترابية.

وذكر رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب ، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت جلبون وداهمت عشرات المنازل المأهولة بعائلة أبو الرب وفتشتها واستجوبت ساكنيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق وهم داخل منازلهم. 

وأضاف، أن تلك القوات قامت أغلقت مداخل الطرق الفرعية المؤدية إلى القرية، فيما لا تزال تحوّل سطح منزل المواطن عماد فهمي أبو الرب إلى نقطة مراقبة ورفعت علم إسرائيل عليه.

وأعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، أن دوام المدارس سيكون  الساعة التاسعة صباحا بسب استمرار اقتحام تلك القوات للقرية.

ويعم الإضراب الشامل مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، ورفضا للعدوان على شعبنا.

#السواتر الترابية #جلبون

الأكثر قراءة اليوم

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

دويكات يعقب على إصابة 4 عساكر بإطلاق نار في جنين

إسرائيل ترصد تحركات حاملة الطائرات المصرية في المياه الليبية

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني قره باغ

الأخبار الرئيسية

image_processing20230920-415100-ixws3f

شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يقر بفشله في جنين

3 شهداء و 30 إصابة خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين (صور وفيديو)

الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

اتصالات إسرائيلية مصرية لتهدئة التوتر مع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية