نتنياهو يلتقي إردوغان وزيلينسكي في نيويورك

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كما التقى الثلاثاء، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما أكّد مكتب الأوّل في بيانات منفصلة، صدرت عنه.

وذكر بيان صدر بعد انتصاف ليل الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في أول لقاء له الآن مع الرئيس التركي، رجب إردوغان".

ووفق البيان، فقد قال نتنياهو لإردوغان في مستهلّ لقائهما، إن "العلاقات بيننا تزداد قوة".

وقال بيان آخر إن اللقاء بين زيلينسكي ونتنياهو، "كان وديًّا".

وبحسب البيان، فإنّ نتنياهو قد قال خلال لقائهما إن "إسرائيل ستواصل مساعدة أوكرانيا في القضايا الإنسانية، بما في ذلك التعامل مع الألغام الأرضية ضد الناس".

نتنياهو وزيلنسكي (مكتب الصحافة الحكومي)

والتقى نتنياهو بزيلينسكي بعد أن أنهى الأخير خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا هو اللقاء الأول لرئيس حكومة إسرائيليّ مع الرئيس الأوكرانيّ منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي قبل اللقاء إنه "يتوقع الكثير من إسرائيل"، لكنه أشار إلى أنه لا توجد مشاكل كثيرة في العلاقات بين البلدين.

والتقى نتنياهو، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، بالمستشار الألماني أولاف شولتس، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.