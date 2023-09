فيديو: طرد و توقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لهذا السبب ..

أوقف عناصر الأمن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل مغادرة الوفد الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الإسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية في 2022، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن!".

وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.

???? #BREAKING | United Nations security personnel detain Israeli ambassador Gilad Erdan after he protested against Iranian dictator Ebrahim Raisi.



Erdan denounces that he is detained while Raisi, accused of human rights violations and known as "the butcher of Tehran", is allowed… pic.twitter.com/eO7MSwt4cm