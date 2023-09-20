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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر  خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية .

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