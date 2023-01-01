أبو مويس يؤكد حق الطلبة في التعليم

رام الله/سما/

أكد وزير التربية والتعليم العالي محمود أبو مويس، أهمية دعم ومساندة العملية التعليمية والتربوية في مدارس البلدة القديمة في الخليل كحق أساسي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية والمؤسسات الحقوقية، بما يتطلبه ذلك من تضافر جهود أسرة وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمديرية التربية والتعليم في الخليل ومدارس البلدة القديمة فيها، اليوم الثلاثاء.

وندد أبو مويس بانتهاكات الاحتلال الرامية إلى عرقلة العملية التعليمية والتربوية بحق الأطفال في مدينة الخليل ومحافظات الوطن، منوها إلى سعي الوزارة المتواصل لضمان حماية التعليم في المناطق المستهدفة، والمحافظة على بيئة تعليمية آمنة مستقرة بتوفير كافة أشكال الدعم الذي يعزّز علاقة الطالب بمدرسته ويكفل التعليم النوعي.

واطلع وزير التربية والتعليم العالي، على آليات دعم التعليم في مدرسة الفيحاء الأساسية للبنات التي تتعرض إلى أشرس أنواع الانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وذلك لموقعها بمحاذاة البؤر الاستيطانية بمحيط الحرم الإبراهيمي الشريف.

وبين أبو مويس أهمية التركيز على الارتقاء بالمهارات الشخصية وتوسعة الخبرات لدى الطلبة وتوجيههم نحو البحث العلمي بكافة أشكاله، كجزء مهم ومساند للعملية التعليمية والتربوية في خضم الانفتاح العالمي حول الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، داعيا إلى التوجه نحو الذكاء الاصطناعي كأسلوب حديث يجب استثمار تطبيقاته في خدمة المسيرة التعليمية.

بدوره، أوضح مدير عام التربية والتعليم في الخليل عاطف الجمل أن الإنجاز هو عنوان المرحلة الحالية التعليمية التي يتم تكثييفها بالعمل التعاوني بين جميع مكونات العملية التعليمية والتربوية في المديرية والمدارس وخلال المتابعة مع وزارة التربية والتعليم.

من جهته، أشار نائب محافظ الخليل خالد دودين إلى رؤية المحافظة في المساهمة الفعالة لدعم الرسالة التعليمية وتجسيدها خلال التعاون المشترك، وإلى الخطوات التي اتخذتها مؤسسات المجتمع المحلي والأهالي لتوسعة الأبنية المدرسية وزيادتها لاستيعاب أعداد الطلبة الناجمة عن الزيادة السكانية الطبيعية.

وخلال زيارته للمركز الفني للخزف، نوه أبو مويس إلى أهمية الارتقاء بمهارات الطلبة وتلبية مواهبهم وميولهم في صناعة الخزف كحرفة تراثية اشتهرت بها محافظة الخليل، لافتا إلى دور المركز في تمثيل وزارة التربية والتعليم بالمحافل المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، شاطر أبو مويس وبمشاركة أسرة وزارة التربية والتعليم، آل اعسيلة، بوفاة ابنتهم الطالبة زينة اعسيلة جراء حادث سير مؤسف، موضحا أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال وطلبة المدارس خلال تنقلهم.